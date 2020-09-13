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13 сентября 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 11 сентября 2020 года № 227 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223) следующие изменения:

подпункты "а" и "б" пункта 4 изложить в следующей редакции:

"а) деятельности детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек), иных аналогичных объектов, иных развлекательных и досуговых заведений;

б) проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан;";

абзац четвертый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

"деятельность кинотеатров (кинозалов), театров, театрально-кон­цертных учреждений, культурно-досуговых учреждений и иных аналогичных организаций при условии заполняемости зрительного зала не более

50 процентов посадочных мест с учетом организации рассадки зрителей с расстоянием между ними не менее одного метра (указанное ограничение не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе) или соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) (указанное ограничение не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе) и при условии оформления деклараций соблюдения правил деятельности в кинотеатрах (кинозалах), театрах, театрально-концертных учреждениях, культурно-досуговых учреждениях и иных аналогичных организациях в период действия режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики по форме согласно приложению № 2.1 к настоящему Указу на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";";

дополнить приложением № 2.1 согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев



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Декларация о соблюдении правил деятельности в кинотеатрах (кинозалах), театрах, театрально-концертных учреждениях, культурно-досуговых учреждениях и иных аналогичных организациях в период действия режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики
(doc, DOC, 59 Кб)