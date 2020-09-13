Испортил "Утреннюю почту": как Су-27 чуть не сбил норвежский Orion

Историю воздушного тарана над Баренцевым морем 13 сентября 1987 года вполне можно было бы считать байкой или курьезом, если бы дело не дошло до международного скандала. Краткий пересказ события выглядит и правда анекдотично: в разгар популярной телепередачи "Утренняя почта", пока весь корпус смотрит советские хиты, один-единственный дежурный Су-27 со всей строгостью гоняет норвежский самолет-разведчик, слишком близко подлетевший к государственной границе СССР.

За штурвалом находился Василий Цымбал, а саму историю рассказал летчик-испытатель Александр Гарнаев, его сослуживец. В свое время Цымбала перевели с Дальнего Востока в Мурманскую область за лихой маневр над палубой японского авианосца. На новом месте летчик отметился не только в глазах товарищей, но и НАТОвского государства.

13 сентября 1987 года выпало на воскресенье. День недели крайне важен: старшее поколение помнит, что именно утром в воскресенье в эфир выходила "Утренняя почта", показывавшая все хиты советской эстрады. Передача была поводом отложить вообще все: тем более, что накануне был весьма привлекательный анонс. Смотреть собирались все, кроме дежурного летчика Василия Цымбала, которому выпало следить за норвежским патрульным самолетом Orion, выбравшим такое неудачное время для того, чтобы слишком близко подлететь к советской границе.

Просто последить за действиями норвежца, испортившего просмотр "Утренней почты", не получилось. Самолет не просто патрулировал линию вдоль границы, а сбрасывал радиобуи. Такое стерпеть было нельзя. Су-27, имевший огромный запас горючего, во время проходок над норвежцем сливал топливо, выполнял вокруг него фигуры высшего пилотажа, несколько раз заходил в атаку, сбивая НАТОвский самолет с курса воздушной струей. В конце Цымбал задел килем винт двигателя на одном из крыльев "Ориона", обломки пробили фюзеляж норвежского самолета.

Как только нарушитель спокойствия взял поворот на свою базу, Цымбал доложил командованию, что задание выполнено. Перед тем как уйти, он напоследок еще раз облил топливом "Орион", а потом как ни в чем не бывало вернулся на аэродром. О подробностях вылета рассказывать не стал и успел досмотреть "Утреннюю почту".

Правда, техник заметил небольшие повреждения Су-27: наконечник правого киля был немного разлохмачен. Цымбал объяснил, что кили потряхивало при маневрах. Поломку устранили. И все бы ничего, но к вечеру начались разбирательства.

Вернувшийся на базу экипаж "Ориона" обо всем в красках доложил командованию, история дошла до советского посла в Норвегии, оттуда в Минобороны… Выяснилось, что все маневры Су-27 были записаны на видео: в западной прессе вышла статья с хорошо видимым лицом Цымбала и бортовым номером самолета. В итоге летчика-хулигана отправили служить в Крымск. На борту его истребителя товарищи нарисовали маленький значок норвежского "Ориона" в память о выгнанном с позором самолете.