Постановление губернатора Камчатского края от 11 сентября 2020 года № 164 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Новости

Помпео осудил казнь иранского спортсмена Навида Афкари 01:35
SpaseX представит очередной прототип корабля Starship для полетов на Марс 01:25
Хет-трик Салаха принес "Ливерпулю" первую победу в чемпионате Англии 01:02
Китайский врач раскрыл секрет правильного употребления яблок 00:50
Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ 12.09.2020
Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на Лесбосе 12.09.2020
Александр Вучич призвал офицеров отстаивать военный нейтралитет Сербии 12.09.2020
Во Франции зафиксировали рекордное число инфицированных COVID-19 12.09.2020
Умер вокалист культовой регги-группы Toots and the Maytals Тутс Хибберт 12.09.2020
Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе 12.09.2020
Медведева призвала зрителей соревнований не забывать о масках и перчатках 12.09.2020
Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы 12.09.2020
Разбившийся в Подмосковье самолет EuroStar летел без разрешения 12.09.2020
Дубль Бикфалви помог "Уралу" обыграть "Химки" 12.09.2020
За прокатом Медведевой ее тренер наблюдал по видео-связи 12.09.2020
Семь футболистов "Ротора" заболели коронавирусом 12.09.2020
В Подмосковье упал самолет SportStar 12.09.2020
Косторная и Туктамышева не сделали тройной аксель на контрольных прокатах 12.09.2020
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы 12.09.2020
В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса 12.09.2020
"Динамо" одержало первую в сезоне победу в КХЛ 12.09.2020
"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в первом туре чемпионата Англии 12.09.2020
Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах 12.09.2020
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса 12.09.2020
Парижская полиция задержала 200 участников акции "желтых жилетов" 12.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 сентября 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 11 сентября 2020 года № 164 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) части 17 и 18 признать утратившими силу;

2) часть 30 признать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией