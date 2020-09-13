Кокорин начнет на скамейке запасных матч "Спартака" с ЦСКА в РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Спартака" на центральный матч седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Протоколы опубликованы на официальном сайте турнира.

У армейцев с первых минут выйдет Федор Чалов, пропустивший последнюю игру молодежной сборной из-за травмы. Полностью стартовый состав "красно-синих" выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Марио Фернандес, Вадим Карпов, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Никола Влашич, Иван Обляков, Константин Кучаев, Федор Чалов.

У спартакоцев в заявку впервые после перехода в стан "красно-белых" попал Александр Кокорин. Он начнет дерби на скамейке запасных.

Состав "Спартака" на игру: Александр Максименко (вратарь), Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.

Начало встречи, которая пройдет на арене ЦСКА в Москве, запланировано на 19.00.