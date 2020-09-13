Новости

Памфилова: Начальники "провокаторов от СМИ" должны нести ответственность 13:26
Сотни корейских судов устроили противостояние из-за водорослей 12:50
Израиль создаст базу разведки в ОАЭ для наблюдения за Ираном 12:41
В Лосином острове выпустили из вольера в естественную среду лосиху Дину 12:33
Губернатором Югры переизбрана Наталья Комарова 12:25
Во французском Бордо предложили отказаться от новогодних елей 11:59
Мишустин выделил еще 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребенка 11:56
Бетербиев получил травму ребра, его бой отменен 11:38
Еще 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:22
Глава Bellator намерен провести бой Федора Емельяненко и Леснара 11:20
Косторная снялась с контрольных прокатов произвольной программы 10:57
На выборах донского губернатора проголосовали свыше 800 тысяч человек 10:43
Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа 09:48
Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7% 09:44
Греция закупит французские истребители для усиления вооруженных сил 09:25
Дмитриев: Ошибочно ориентироваться при выборе вакцины от COVID-19 только на новые платформы 08:48
Венесуэла продлила запрет на полеты еще на месяц 08:29
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре 08:08
Двое полицейских тяжело ранены при перестрелке в округе Лос-Анджелес 08:00
Под Ростовом в лобовом ДТП пострадали пять человек 07:34
Осака обыграла Азаренко в финале US Open 07:05
"Даллас", благодаря Худобину, находится в шаге от финала плей-офф НХЛ 06:50
Помилованный президентом Филиппин морпех вылетел в США 06:35
Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Краснодаре 06:10
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире 06:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 13:26
Рубрика: Власть

Памфилова: Начальники "провокаторов от СМИ" должны нести ответственность

Текст: Галина Мисливская

Руководители тех СМИ, которые устраивают провокации на выборах, должны нести ответственность, считает председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В ОПРФ фиксируют рост потока фейков о голосовании

В воскресенье в инфоцентре ЦИК она заявила, что есть несколько изданий, которые "уже второй раз подводят под монастырь" членов избиркомов действиями своих сотрудников. "Мы специально упростили систему аккредитации СМИ, дали возможность. Если вы подписываетесь, значит, вы ручаетесь за тех, кого вы направляете", - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что не только сами провокаторы, "но и главные редакторы, которые направляют людей, тоже должны нести по крайней мере административную ответственность".

Таким образом глава ЦИК прокомментировала отчет главы избиркома Челябинской области Сергея Обертаса, который рассказал об инсценировке нарушения в городе Верхний Уфалей со стороны изданий "Время" и "Молния". По словам Памфиловой, сотрудники "Времени" уже отметились в провокациях в ходе общероссийского голосования по Конституции. "Это очень серьезная тема, очень много к ним вопросов", - сказала она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Прокуратура проверит причины пожара в жилом доме в Краснодаре
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября