Памфилова: Начальники "провокаторов от СМИ" должны нести ответственность

Руководители тех СМИ, которые устраивают провокации на выборах, должны нести ответственность, считает председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В воскресенье в инфоцентре ЦИК она заявила, что есть несколько изданий, которые "уже второй раз подводят под монастырь" членов избиркомов действиями своих сотрудников. "Мы специально упростили систему аккредитации СМИ, дали возможность. Если вы подписываетесь, значит, вы ручаетесь за тех, кого вы направляете", - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что не только сами провокаторы, "но и главные редакторы, которые направляют людей, тоже должны нести по крайней мере административную ответственность".

Таким образом глава ЦИК прокомментировала отчет главы избиркома Челябинской области Сергея Обертаса, который рассказал об инсценировке нарушения в городе Верхний Уфалей со стороны изданий "Время" и "Молния". По словам Памфиловой, сотрудники "Времени" уже отметились в провокациях в ходе общероссийского голосования по Конституции. "Это очень серьезная тема, очень много к ним вопросов", - сказала она.