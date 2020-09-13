Указ губернатора Пермского края от 11 сентября 2020 года № 130 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

Новости

Помпео осудил казнь иранского спортсмена Навида Афкари 01:35
SpaseX представит очередной прототип корабля Starship для полетов на Марс 01:25
Хет-трик Салаха принес "Ливерпулю" первую победу в чемпионате Англии 01:02
Китайский врач раскрыл секрет правильного употребления яблок 00:50
Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ 12.09.2020
Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на Лесбосе 12.09.2020
Александр Вучич призвал офицеров отстаивать военный нейтралитет Сербии 12.09.2020
Во Франции зафиксировали рекордное число инфицированных COVID-19 12.09.2020
Умер вокалист культовой регги-группы Toots and the Maytals Тутс Хибберт 12.09.2020
Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе 12.09.2020
Медведева призвала зрителей соревнований не забывать о масках и перчатках 12.09.2020
Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы 12.09.2020
Разбившийся в Подмосковье самолет EuroStar летел без разрешения 12.09.2020
Дубль Бикфалви помог "Уралу" обыграть "Химки" 12.09.2020
За прокатом Медведевой ее тренер наблюдал по видео-связи 12.09.2020
Семь футболистов "Ротора" заболели коронавирусом 12.09.2020
В Подмосковье упал самолет SportStar 12.09.2020
Косторная и Туктамышева не сделали тройной аксель на контрольных прокатах 12.09.2020
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы 12.09.2020
В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса 12.09.2020
"Динамо" одержало первую в сезоне победу в КХЛ 12.09.2020
"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в первом туре чемпионата Англии 12.09.2020
Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах 12.09.2020
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса 12.09.2020
Парижская полиция задержала 200 участников акции "желтых жилетов" 12.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 сентября 2020 г.

Указ губернатора Пермского края от 11 сентября 2020 года № 130 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указа губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125) следующие изменения:

1.1. в пункте 4.1 слова "детских игровых комнат," исключить;

1.2. пункт 4.2 признать утратившим силу;

1.3. в пункте 5.1 слова "детских игровых комнат," исключить.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией