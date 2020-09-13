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13.09.2020 22:35
Рубрика: Власть

Цыбульский и Уйба лидируют в Поморье и Коми в ходе подсчета протоколов

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

На выборах главы Архангельской области врио губернатора Александр Цыбульский набрал 69,65 процента голосов после подсчета 19,74 процента протоколов.

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба на губернаторских выборах получил 73,55 процента голосов после обработки 0,62 процента протоколов.

Фото: Пресс-служба Собрания депутатов НАО
Юрий Бездудный избран на должность губернатора НАО

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Участки для голосования в Поморье закрылись в 20.00. Члены участковых избирательных комиссий приступили к процедуре подсчета голосов и составлению протоколов об итогах голосования.

По данным облизбиркома, явка избирателей на губернаторских выборах-2020 в Поморье превысила 30 процентов.

Самая высокая явка в Архангельской области - по данным на 15.00, более 94 процентов - 13 сентября 2020-го была зафиксирована на Новой Земле.

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