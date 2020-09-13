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13 сентября 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 10 сентября 2020 года № 705 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 03.09.2020) следующие изменения:

пункты 11, 11.1, 11.4, 11.5 признать утратившими силу;

в пункте 19 абзацы второй, третий, четвертый признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.09.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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