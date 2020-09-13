Указ главы Республики Тыва от 7 сентября 2020 года № 210 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Министерству образования и науки Республики Тыва:

1) совместно с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва принять правовой акт, регулирующий деятельность волонтеров и их правовой статус;

2) совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва обеспечить постоянное методическое сопровождение и консультирование педагогических работников, родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по вопросам реализации мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции.";

2) абзац 1 подпункта 7 пункта 1 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

"7) гражданам, имеющим хронические заболевания органов дыхания, эндокринной или сердечно-сосудистой системы, или в возрасте 65 лет и старше, беременным женщинам, проживающим на территории Республики Тыва, в период с 7 по 20 сентября 2020 года соблюдать режим самоизоляции.".

2. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







