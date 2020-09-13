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13.09.2020 13:10
Рубрика: Русское оружие

В российские дивизии поступила новейшая экипировка танкистов "Ковбой"

Текст, фото: Сергей Птичкин
Гвардейская Кантемировская дивизия получила глубоко модифицированные, а по сути новые танки Т-80 БВМ, а еще раньше - новейшую экипировку танкистов "Ковбой".
Танковые экипажи Кантемировской дивизии теперь в "Ковбоях". Фото: Сергей Птичкин

На прошедшем 12 сентября праздновании Дня танкистов в 4-й Гвардейской Кантемировской дивизии было продемонстрировано немало интересных исторических машин и новинок.

Фото: Сергей Птичкин/ РГ
Какие эксклюзивы показали в День танкиста в Кантемировской дивизии

Среди эксклюзивов можно назвать открытый показ боеукладки танка Т-80 БВМ, которые совсем недавно получила дивизия и сейчас успешно их осваивает. Рядом с танком и его укладкой стоял суровый, но симпатичный солдат с автоматом в обычной для мотострелка амуниции. Можно было предположить, что он охраняет машину и то, что выложено вокруг нее.

Оказалось, что солдат-срочник Алексей Павалюхин действительно формально мотострелок, хотя фактически - танкист. Он оператор-наводчик, служит в танковом батальоне прославленного 423-го Гвардейского мотострелкового Ямпольского орденов Суворова и Кутузова полка танковой дивизии. И одет в тот комбинезон, в который уже переодеты все танкисты дивизии, а скоро будут и всей российской армии. Причем не только танкисты, но и все экипажи бронетехники - БТР, БМП, БМД. По словам рядового Павалюхина, новая экипировка удобна, движения не стесняет и, главное, обеспечивает дополнительную и очень эффективную защиту в случае реального боя.

Оператор-наводчик танка Алексей Павалюхин в экипировке "Ковбой". Фото: Сергей Птичкин

Кстати сказать, черные танковые комбинезоны остаются в экипировке экипажей бронемашин. Но только для работы в парках при обслуживании техники и в полигонных условиях. В бой танкисты пойдут "ковбоями".

Комплект 6Б15 "Ковбой" предназначен для защиты экипажей различных бронемашин от поражающего воздействия элементов, появляющихся внутри боевого отделения в случае пробития брони, а также от термического воздействия. В состав комплекта входит противоосколочный бронежилет 6Б15-1, противоосколочная накладка на танковый шлемофон 6Б15-2, огнезащитный комбинезон 6Б15-3. Общая масса комплекта составляет 6,5 кг.

Фото: Сергей Птичкин/ РГ
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Бронежилет включает в себя разъемную грудную и спинную секции. Он обеспечивает защиту спины и груди от осколков и пуль пистолета Макарова, выпущенных с пяти метров. Бронезащитные элементы костюма произведены из баллистической ткани на основе высокопрочного российского волокна Армос, имеющего влаго- и маслоотталкивающую обработку. Огнезащитный комбинезон выдерживает внешнюю температуру в несколько сотен градусов в течение времени, достаточном, чтобы покинуть горящую машину.

Как сообщалось в СМИ, были проведены сравнительные испытания российского комплекта защиты танковых экипажей 6Б15 и защитного комплекта танкиста армии США. И оказалось, что "Ковбой" полностью превосходит американский, по главным показателям в частности: противоосколочная стойкость у российского выше на 54%, а по огнестойкости - на 30%, что может быть при поражении танка критично. И это при сопоставимых массах тестировавшихся комплектов.

Черные комбинезоны по-прежнему остались в экипировке танкистов. Фото: Сергей Птичкин
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