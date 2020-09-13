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Звезда "Восставшего из ада" снимется в новом "Калейдоскопе ужасов"

Новости
    13.09.2020, 13:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Комбо для олдскульных ценителей хорроров: мало того что антология "Калейдоскоп ужасов" (Creepshow) вернется на экраны со вторым сезоном, так еще и в одном из ее эпизодов сыграет 54-летняя Эшли Лоуренс, знакомая нам по роли Кёрсти Коттон в первых трех "Восставших из ада" и камео в шестом.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом ценно отметить, что одна из наиболее знаковых "королев крика" в последний раз толком появлялась на экране более десяти десять лет назад - в триллере "Рыжий".

Напомним: сериал Creepshow, первый сезон которого вышел в сентябре прошлого года, основан на одноименном фильме-антологии (1982) по рассказам Стивена Кинга, которым занимался Джордж Ромеро.

В сериале, как и в картинах, один эпизод представляет собой законченную историю.

Шоураннер - специалист по спецэффектам Грег Никотеро ("Ходячие мертвецы"). Работавший, кстати, на третьем фильме "Калейдоскопа". Программа на балансе жанрового стриминга Shudder.

Меж тем изданию Rue Morgue удалось разжиться некоторыми деталями второго сезона. Съемки которого, кстати, уже идут.

В частности, первая история растянется на две серии и будет называться "Анонимные оборотни" (Shapeshifters Anonymous), ею занимается сам Никотеро. Еще одна серия, "Пестицид" (Pesticide), расскажет про истребителя паразитов, "заключившего адскую сделку". Это в ней появится Лоуренс. В компании Джоша Макдермитта ("Ходячие мертвецы"). Еще одна серия - "Мальчик с моделями" (Model Kid) - о юном эскаписте и фанате игрушечных монстров.

Дата премьеры пока не объявлялась.

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