Даниил Медведев сыграет на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир года, который пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев во второй раз в карьере примет участие в Итоговом турнире года. Фото: REUTERS

Свое участие в соревновании ранее подтвердили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и победитель Открытого чемпионата США (US Open) австриец Доминик Тим. Ожидается, что на турнире сыграет также финалист US Open-2020 представитель Германии Александр Зверев.

Накануне был опубликован обновленный рейтинг ATP. Лучшим из россиян остается Медведев, занимающий пятую строчку. На две позиции поднялся Андрей Рублев (с 14-й на 12-ю), уступивший Медведеву в Нью-Йорке в 1/8 финала. Что касается Карена Хачанова, то он идет 16-м.

Лидером же рейтинга является Джокович. По количеству недель на вершине этого списка он сравнялся с американцем Питом Сампрасом (286 недель). Напомним: на US Open Новак прекратил борьбу уже в четвертом круге, когда его дисквалифицировали во время матча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой за удар судьи.

Перед стартом турнира серии "Мастерс" в Риме Джокович пообщался с журналистами и развернуто объяснил, что же произошло в Нью-Йорке. Самое главное - Новак не исключил повторения подобной ситуации в будущем.

- Это был отличный матч. Все произошло совершенно неожиданно и непреднамеренно. Безусловно, мне было очень трудно сразу принять случившееся. Пару дней я был в шоке, потрясен всем случившимся. Когда ты так бьешь по мячу, есть шанс попасть в кого-то на площадке. Я принял это и должен двигаться дальше. Не могу обещать, что никогда не сделаю ничего подобного. Конечно, буду стараться изо всех сил, чтобы такое никогда не повторилось, однако в жизни возможно все. Я извлек важный урок. Вряд ли у меня будут серьезные проблемы по возвращении в тур. Хотелось бы быстрее выйти на корт. Первая возможность здесь, в Риме. Надеюсь на лучшее, - отметил Джокович.

Новак стартует в Риме со второго круга. Что касается россиян, то Рублев свой матч первого раунда сыграет сегодня: в соперниках у него будет аргентинец Факундо Багнис. Ну а Хачанов вылетел уже в первом круге, уступив в трех сетах представителю Нидерландов Касперу Рууду - 3:6, 6:3, 1:6.

Что касается женского тура, то первой ракеткой мира в обновленной версии рейтинга WTA остается австралийка Эшли Барти. Следом идет румынка Симона Халеп, а замыкает тройку лидеров победительница US Open японка Наоми Осака, занимавшая ранее девятое место. Финалистка турнира в Нью-Йорке белоруска Виктория Азаренко расположилась на 14-й строчке.

Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова, потерявшая две позиции (опустилась с 29-й на 31-ю строчку). К слову, в матче первого круга в Риме Александрова уступила в двух сетах Елене Рыбакиной (Казахстан) - 0:6, 4:6. В то же время вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова (36-я в рейтинге) обыграла на старте соревнований в столице Италии в трех сетах представительницу Китая Чжан Шуай - 6:4, 6:7, 6:1. Ее следующей соперницей станет украинка Элина Свитолина.