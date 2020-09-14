Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 сентября 2020 года № 73-оз "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год"

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 10 сентября 2020 года

Статья 1.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год в размере 13 329 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







