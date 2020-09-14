Закон Костромской области от 14 сентября 2020 года № 733-6-ЗКО "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Костромской области на 2021 год"

Принят Костромской областной Думой 11 сентября 2020 года

Статья 1

Величина прожиточного минимума пенсионера в Костромской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год устанавливается в размере 9 239 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области С.Ситников



