Закон Костромской области от 14 сентября 2020 года № 733-6-ЗКО "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Костромской области на 2021 год"

Принят Костромской областной Думой 11 сентября 2020 года
Статья 1
Величина прожиточного минимума пенсионера в Костромской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год устанавливается в размере 9 239 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Костромской области С.Ситников
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