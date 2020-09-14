Распоряжение губернатора Омской области от 14 сентября 2020 года № 107-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в тексте слова "по 15 сентября" заменить словами "по 30 сентября";

2) подпункт 1 пункта 7 исключить;

3) в пункте 10:

- абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

" 1) деловых, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, за исключением спортивных.";

- в абзаце первом подпункта 2:

слово "физкультурных," исключить;

после слов "иных подобных мероприятий" дополнить словами ", за исключением физкультурных,";

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) проведение иных досуговых мероприятий, за исключением физкультурных и спортивных мероприятий.";

4) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. При проведении матчей Олимп - Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной лиги сезона 2020 - 2021 годов с участием футбольного клуба "Иртыш" в футбольном крытом манеже имени Владимира Кузнецова бюджетного учреждения города Омска "Спортивная школа "Красная звезда" (далее - манеж) количество зрителей не должно превышать 30 процентов от общей вместимости манежа при условии соблюдения социального дистанцирования.".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







