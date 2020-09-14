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14.09.2020 08:00
Рубрика: Спорт

Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс"

Текст: Максим Домчев
"Тампа-Бэй", благодаря двум очкам Никиты Кучерова и первой в карьере голевой передаче вратаря Андрея Василевского, переиграла "Нью-Йорк Айлендерс" в четвертом матче серии - 4:1.

Четвертый матч серии имел серьезное значение для обеих команд. Победа "молний" делала бы их преимущество над соперником более серьезным, а успех "островитян" делал бы счет в серии до четырех побед ничейным.

Фото: REUTERS/Perry Nelson
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И поначалу команда из Нью-Йорка смогла повести в счете после броска Брока Нельсона. Но уже через 15 секунд Блэйк Коулмэн с передачи голкипера Андрея Василевского смог сравнять счет. Спустя еще 12 секунд "Тампа-Бэй" вышла вперед после броска Ондржея Палата, которому ассистировал Никита Кучеров. Окончательный результат встречи установили Брейден Пойнт, которому ассистировал Кучеров, и Патрик Марун - 4:1.

Голкипер "молний" Василевский отразил 26 бросков, его визави Семен Варламов - 32. Счет в серии стал 3-1 в пользу "молний".

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