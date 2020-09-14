В понедельник в Калуге бойцу Красной армии, погибшему в 1941-м, отдали воинские почести.

В конце 1941-го Красная армия смогла отстоять Москву и отбросить немцев на 150 - 200 километров от столицы.

На южном и юго-западном направлениях в декабре удалось освободить Белев, Козельск и Калугу.

Здесь, в нынешнем Жуковском районе Калужской области, на родине маршала Георгия Жукова, во время боев возле деревни Горки погиб уроженец Ярославской губернии Николай Грязнов.

Почти 80 лет он числился пропавшим без вести, пока шестиклассник московской 2083-й школы Иван Бирюков не приехал сюда учиться поисковому делу.

- Это было днем 30 апреля 2019 года. Наш юный поисковик, осматривая местность, наткнулся лопатой на череп. При бойце был медальон. Позже мы увидели, что бумага хорошо сохранилась и смогли прочитать все данные, - говорит руководитель поискового отряда "Святогор" Николай Амелин.

Ребята приехали в Калугу, где в понедельник прощались с бойцом. Правда, Иван, который нашел останки, поехать не смог.

Сначала в Никитском храме его настоятель отец Алексей отслужил панихиду по воину Николаю, после чего капсула с останками была доставлена на плошадь Победы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Его останки были перенесены сюда в 1975-м с "Ильинских рубежей". Там в октябре 1941-го тысячи курсантов Подольских военных училищ долгое время удерживали линию фронта. Почти все они погибли...

Поисковики, почетный караул, военнослужащие Козельской дивизии РВСН провожали бойца Грязнова на Украину. Там сейчас живет его сын Лев Николаевич. Он хочет похоронить отца рядом с матерью в Черниговской области.

Калуга смотрела на траурную церемонию и воинский салют из окон машин и троллейбусов, остановившись на мгновение и вздрогнув от выстрелов в воздух. Во вторник капсулу передадут родственникам на границе России и Украины в Брянской области.

А поисковики из "Святогора" чаще отправляются на "Вахту памяти" на границу Новой Москвы и Калужской области. По словам Николая Амелина, в этих местах сейчас уже редко можно найти останки бойцов, это скорее место для тренировок новых поисковиков. Потом они отправляются, например, в Смоленскую область, где в земле лежит очень много без вести пропавших бойцов.

Здесь, в Калужской области, на той весенней "Вахте памяти" 2019-го поисковикам удалось, как они говорят, "поднять" только одного бойца - Николая Грязнова.

- Благодаря полиции, мы нашли родную сестру Николая Андреевича - Валентину Андреевну. Ездили к ней в гости в Сергиев Посад, показали медальон. Она была счастлива. Сказала, что ждала его и верила, что брат вернется с войны, - рассказывает Николай Амелин.

От нее поисковики узнали, что у Николая Андреевича на Украине живет сын, которому уже за 80. Установили с ним связь, выяснили, что он хочет похоронить отца рядом с матерью.

На урегулирование вопросов ушло полтора года. Дело в том, что органы ЗАГС не выдают свидетельства о смерти на людей, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных в ходе поисковых операций. Без свиедетельства о смерти невозможно перезахоронить останки на территории Москвы, передать их через границу...

Но этот вопрос все-таки удалось решить. "Во вторник мы отправляемся в Брянскую область, на границу с Украиной, чтобы передать останки Николая Грязнова сыну", - говорит руководитель Калужской областной организации поисковых отрядов "Память" Сергей Новиков.

Когда капсулу вынесли из храма, чтобы доставить на площадь, поисковикам позвонил Лев Николаевич. Сказал, что очень ждет отца...