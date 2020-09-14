СвЖД освоила производство напольного покрытия из производственных отходов

СвЖД наладила производство востребованной продукции из отслуживших свой срок резинотехнических изделий (РТИ) и железобетонных шпал. Организовать переработку отходов на собственных площадках дорогу подтолкнуло стремление снизить негативное влияние на окружающую среду и расходы на утилизацию.

Так, в сентябре на станции Пермь-Сортировочная в промышленную эксплуатацию запущена линия по переработке резиновых отходов. Автоматизированный комплекс измельчает отработанные подкладки под рельсы, шины от автомобилей и строительной техники в резиновую крошку различных фракций. Из получаемого сырья производят травмобезопасное напольное покрытие. Прочная и долговечная (срок службы - более 20 лет) резиновая плитка будет использоваться в депо, цехах и других помещениях, при обустройстве технологических переходов через пути. За час из 400 кг исходного сырья производится 32 кв. метра плитки. В год установка может переработать до 800 тонн отходов.

На станции Подволошная летом текущего года запустили в работу современный комплекс по дроблению отработанных железобетонных шпал. В месяц он может перерабатывать около 15 тыс. шпал и производить до 1,5 тыс. куб. метров щебня. На этой же площадке в перспективе планируется построить инновационную теплоэнергетическую установку. Основное топливо для нее - отработанные деревянные шпалы, которые будут практически полностью сгорать при температуре более 1000С. Данная технология исключает попадание в атмосферу загрязняющих веществ и обеспечивает высокую энергоэффективность. Котельная позволит полностью обеспечить объекты станции Подволошная тепловой энергией.

В целом внедрение системы рационального обращения с отходами позволяет Свердловской магистрали повышать не только экологическую, но и экономическую эффективность. Постоянно расширяется практика селективного сбора отходов и вовлечения их во вторичный оборот. В текущем году на переработку будет передано более 80 тонн вторичных ресурсов (бумаги, стекла и пластика). При этом отходы, не подлежащие переработке, железнодорожные предприятия передают специализированным организациям для дальнейшего обезвреживания и утилизации.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"