Риелторы рассказали об элитной недвижимости звезд в Сочи

Солнечное Сочи продолжает щедро принимать видных деятелей отечественной эстрады. Как передает KP.RU, ссылаясь на риелторов, помимо "местных" - "Иванушки" Григорьева-Апполонова, Реввы, Галустяна, Лепса и Стаса Михайлова", мощно "закупились сочинскими элитными метрами" и другие видные селебрити.

Согласно полученной изданием информации, у Лепса до сих пор есть дом в его родном селе Пластунка - в "потрясающим по красоте месте" (горы, водопады). И скоро там будет строиться недешевый коттеджный поселок на двести домов. Причем, по отраслевым слухам, инвестором предприятия выступает сам певец.

Кроме того, у Лепса есть квартира и в самом Сочи. А неподалеку - апартаменты "рыжего Иванушки", комиков Галустяна и Мартиросяна.

Плюс ряды курортников пополнил и Филипп Киркоров, у которого есть одна квартира на первой береговой линии, другая - на Приморской улице, в одном доме с семьей Кобзона, и еще апартаменты в Лазурке. "И вроде как Киркоров что-то прикупил на Красной поляне", - загибает пальцы риелтор.

Не отстает от соратников по сфере развлечений и юморист, шоумен, телеведущий Евгений Петросян. По данным риелторов, Евгений Ваганович в сочинском ЖК "Красная площадь" приобрел четыре квартиры общей стоимостью более двухсот миллионов рублей.

Из чуть менее громких имен собеседник издания назвал звезду сериала "СашаТаня" Валентину Рубцову, которая купила квартиру на черноморском побережье.

При этом отмечено, что цены на недвижимость в Сочи сейчас крепко кусаются: от 150 тысяч рублей за квадратный метр - в горах, и от полумиллиона рублей за "квадрат" - у моря.