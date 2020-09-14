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14.09.2020,  
08:47
Текст:  Антон Валагин

Россия и Индия создадут ракету-"убийцу AWACS"

Фото: Mike1979 Russia/Wikimedia.org Фото: Mike1979 Russia/Wikimedia.org
Фото: Mike1979 Russia/Wikimedia.org

Российско-индийское СП "БРАМОС" начало работу над новым вариантом крылатой ракеты, предназначенным для поражения самолетов дальнего радиолокационного наблюдения (AWACS). Оружие станет вариантом сверхзвуковой крылатой ракеты авиационного базирования "Брамос".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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- Утвержден проект КР "Брамос" класса "воздух-воздух" для уничтожения целей типа самолетов AWACS. Завершение работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год, - рассказал РИА Новости содиректор СП с российской стороны Александр Максичев.

Существующие модификации ракеты рассчитаны на поражение морских и наземных целей. Новая версия создается на той же платформе - с некоторыми улучшениями, - но использует иную головку самонаведения, рассчитанную на поиск радиолокационной, то есть контрастной цели, сообщил Максичев.

Ракета "Брамос" - совместная российско-индийская разработка, потомок противокорабельной ракеты "Оникс" в экспортном исполнении. В зависимости от версии ракета может запускаться с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов и самолетов - например, истребителей Су-30МКИ. Также ее носителями могут стать противолодочные Ил-38 и Ту-142, транспортный Ил-76.

СП "БРАМОС" образовано российским НПО "Машиностроения" и организацией оборонных исследований и разработок Минобороны Индии. Помимо "убийцы AWACS", предприятие ведет работу над гиперзвуковой ракетой "Брамос 2". Самолеты AWACS играют ключевую роль в западной доктрине сетецентрической войны. В частности, они наводят на цели американские истребители пятого поколения F-22 и F-35.

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