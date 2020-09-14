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14.09.2020,  
09:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Самоходную гаубицу "Гвоздика" приняли на вооружение 50 лет назад

В 1970 году в Советском Союзе на вооружение приняли САУ 2С1 "Гвоздика" - полковую самоходную гаубицу калибра 122 миллиметра. Ее выпускали до конца 1991 года.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Все началось с того, что после окончания Великой Отечественной войны появилась необходимость в новой самоходной артиллерии. Подобные варианты уже рассматривались в западных странах. Поэтому в СССР и начали работы над самоходной гаубицей. С 1947 по 1953 годы вели изыскания. Но через два года все работы прекратили по указанию Никиты Хрущева.

Однако после его отставки разработки снова продолжили. В 1967 году ЦК КПСС и Совет министров СССР издали постановление о ликвидации отставания советской самоходной артиллерии от артиллерии стран НАТО.

Разработчики представили три варианта новой 122-миллиметровой самоходной гаубицы для сухопутных войск на разных базах. Первый - шасси "Объекта 124", второй - многоцелевого транспортера-тягача МТ-ЛБ, третий - боевой машины пехоты БМП-1. Во всех трех вариантах основным вооружением являлась гаубица калибра 122 миллиметра.

Сопоставив преимущества трех вариантов, остановились на втором. Решили использовать удлиненную и модифицированную базу многоцелевого транспортера-тягача МТ-ЛБ. ОКР стали разрабатывать под наименованием "Гвоздика".

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Четыре первые гаубицы прошли испытания на полигонах уже в 1969 году. Разработчики выявили недостатки, например, высокую загазованность боевого отделения. Над этим много работали, совершенствуя гаубицу. Проблему решили, применив более мощный эжектор и гильзы с улучшенной обтюрацией.

В 1970 году после доработок самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" приняли на вооружение Советской армии. Через два года приняли на вооружение и парашютную платформу 4П134, способную поднять груз массой до 20,5 тонны. На этой платформе планировали десантировать самоходные гаубицы. Система прошла полный цикл испытаний, но в армии их так и не использовали, потому что разработали 122-миллиметровую гаубицу 2С2 "Фиалка".

Самоходные гаубицы "Гвоздика" серийно производили с 1971 года до конца 1991-го. Всего изготовили более десяти тысяч единиц.

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Фото: Vitalykuzmin.net
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