Сара Джессика Паркер вернется к старой роли ведьмы

Очередное расковыривание глубинных амбарных сусеков: фэнтези-комедия Disney 1993 года "Фокус-покус" (Hocus Pocus), в которой Сара Джессика Паркер сыграла одну из своих первых заметных ролей, таки созрела для сиквела.

Ну и дело, видать, совсем дрянь, поскольку в прокате картина тогда провалилась, даже не отбив бюджет.

Но это 55-летнюю актрису не останавливает. Как и ее партнерш по оригиналу - Бетт Мидлер и Кэти Нэджими, все трое ведут переговоры, передает Screen Rant.

Тем более что со временем лента все-таки полюбилась зрителям. Вопреки разгромному мнению критиков.

В итоге в 2014-м Тина Фей начала обсуждение с Disney возможности ремейка. Что не вызывало энтузиазма общественности. В частности, Бетт Мидлер сделала очень кислое лицо. Так что предприятие решили переиграть в сторону сиквела. После чего дело надолго встало и начало шевелиться лишь сейчас - сценарий пишется.

Режиссер - Адам Шенкман ("Лак для волос" 2007-го, "Свадебный переполох", сиквел "Оптом дешевое", сериалы "Хор" и "Американская семейка").

Картина выйдет на собственном стриминге компании. Даты пока нет.

Оригинал рассказывает про сестер Винифред из Салема, казненных аборигенами за попытку злодейства. И воскрешенных через триста лет. Снял фильм хореограф Кенни Ортега, работавший с Майклом Джексоном и известный трилогией "Классный мюзикл".