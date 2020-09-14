Составлен рейтинг "главных российских актеров"

Обнародован рейтинг "главных российских актеров за последние десять лет". Про который нужно знать следующее: Сергея Безрукова в топ-10 нет.

Список приводит "Бюллетень кинопрокатчика" с пояснением: составлялся "чарт" на основе девяти ключевых критериев - количество проектов, в которых был задействован тот или иной артист, число главных ролей в них, награды и премии, участие в зарубежных проектах и так далее, включая количество подписчиков в Instagram.

В итоге на вершине отечественного списка десятилетия оказался 35-летний актер, режиссер, продюсер, лауреат "Золотого орла", "Золотой маски" и "Ники" Данила Козловский.

А целиком перечень выглядит следующим образом:

1. Данила Козловский

2. Александр Петров

3. Петр Федоров

4. Иван Ургант

5. Владимир Машков

6. Дмитрий Нагиев

7. Константин Хабенский

8. Федор Бондарчук

9. Сергей Светлаков

10. Милош Бикович

При составлении списка учитывались только полнометражные игровые картины, вышедшие в прокат с 1 января 2010 по 31 декабря 2019 года в России и собравшие на территории России и стран СНГ не менее десяти миллионов рублей. Или же проекты, за участие в которых артист получил награду или номинацию в категориях "Лучший актер" или "Лучший актер второго плана".