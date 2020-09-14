Три главных технологии войн будущего назвали в США

Три ключевые технологии при умелом сочетании смогут обеспечить серьезное преимущество в военном конфликте. Это искусственный интеллект, беспилотные системы и робототехника.

Об этом в интервью Defence News заявил генерал армии США Джон Мюррей. "Чтобы заставить все три технологии работать в цифровой среде, должна быть надежная и устойчивая сеть, архитектура данных и талант", - подчеркнул он.

Принципы прописаны в новой концепции ведения боевых действий, которая носит название Multidomain Operations (MDO). Ключевые этапы концепции это нейтрализация систем дальнего действия противника, дезинтеграция систем блокировки доступа к территории, уничтожение систем ближнего и дальнего действия, а также достижение свободы маневров для поражения целей и сил противника.

Один из главных принципов достижения всех этапов - это конвергенция, возможность объединить силы во всех пяти областях ведения войны: воздух, земля, море, космос и цифровая среда. Существует проект с аналогичным названием. Он нацелен на обучение армии возможностям и технологиям, которые будут применяться в военных кампаниях 2030-х годов и позже.

В частности, армия США уже внедрила в учения систему Firestorm: это некий "мозг", который соединяет датчики на поле боя со стрелком через соответствующий узел управления и контроля. Также тестируется система Titan, которая будет обрабатывать информацию о целях с использованием искусственного интеллекта. Ведутся эксперименты по изучению возможностей космических зондов и объединению полученных данных с помощью новой сетевой архитектуры.

По словам Мюррея, на 2022 год стоит цель привлечь в проект "Конвергенция" партнеров по НАТО: уже дала согласие Великобритания и с большой долей вероятности согласится Австралия.