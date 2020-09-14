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14.09.2020,  
20:10
Текст:  Светлана Цыганкова

Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским морями и Атлантикой

Фото: Igor Bubin/wikimedia.org Фото: Igor Bubin/wikimedia.org
Фото: Igor Bubin/wikimedia.org

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским морями и Атлантическим океаном. На некоторых участках полета их сопровождали сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации Военно-морского флота России и самолеты F-16 ВВС Норвегии.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Как сообщили в понедельник в Министерстве обороны РФ, это был плановый полет над нейтральными водами двух морей и Атлантическим океаном. В полете летчики находились около 10 часов.

В военном ведомстве добавили, что подобные полеты летчики дальней авиации совершают регулярно. Они летают над нейтральными водами Арктического региона, Атлантического океана, Балтийского, Черного морей и Тихого океана. Полеты выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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