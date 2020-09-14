Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским морями и Атлантикой

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским морями и Атлантическим океаном. На некоторых участках полета их сопровождали сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации Военно-морского флота России и самолеты F-16 ВВС Норвегии.

Как сообщили в понедельник в Министерстве обороны РФ, это был плановый полет над нейтральными водами двух морей и Атлантическим океаном. В полете летчики находились около 10 часов.

В военном ведомстве добавили, что подобные полеты летчики дальней авиации совершают регулярно. Они летают над нейтральными водами Арктического региона, Атлантического океана, Балтийского, Черного морей и Тихого океана. Полеты выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.