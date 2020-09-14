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14 сентября 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 14 сентября 2020 года № 599-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 14 сентября 2020 г.
Опубликован 14 сентября 2020 г.
Вступает в силу 15 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 8, 14, 15 слова "14 сентября" заменить словами "28 сентября".

1.2. В пункте 3:

в абзаце пятом подпункта 3.1 слова "третьим - пятым" заменить словами "вторым - шестым";

подпункт 3.2:

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"деятельности специализированных организаций (индивидуальных предпринимателей) по организации конгрессных и выставочных мероприятий, осуществляемой с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности;";

подпункт 3.4 дополнить словами "и выездов официальных групп Тюменской области для участия в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней";

подпункт 3.6 изложить в следующей редакции:

"3.6. выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран, за исключением выезда в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области, выезда спортсменов, тренеров и иных специалистов, входящих в составы сборных команд России, сборных команд Тюменской области и сборных команд муниципальных образований для участия в официальных соревнованиях регионального, межрегионального и всероссийского уровней и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации;";

подпункт 3.7 признать утратившим силу;

в подпункте 3.9 слова "детских игровых комнат и детских развлекательных центров," исключить.

1.3. В пункте 6:

дополнить словами ", с 14 сентября по 28 сентября 2020 года";

подпункт 6.3 изложить в следующей редакции:

"6.3. особенности работы ГАУ ТО "МФЦ" определяются Правительством Тюменской области;".

1.4. Подпункт 8.1 пункта 8 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 сентября 2020 года.

Губернатор области А.В.Моор



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