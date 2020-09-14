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14.09.2020 00:51
Рубрика: В мире

В Турции ограничили использование самокатов

Текст: Константин Волков

Минтранс Турции утвердил новые правила для самокатов (как электрических, так и обычных), которые начнут действовать с 2021 года, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Фото: iStock
Могут ли наказать за нетрезвую езду на велосипеде или самокате

Согласно нововведениям, максимальная скорость самоката должна быть не более 18 км/ч. При этом лицам, не достигшим 16 лет, будет запрещено использовать самокат, в возрасте от 16 до 18 лет понадобятся права на управление мопедом или мотоциклом. Тем, кто старше 18 лет, позволят ездить на самокатах без каких-либо дополнительных разрешений.

На самокате разрешат ехать только в одиночку, при этом самокатчикам запрещено использовать для передвижения тротуары и пешеходные дорожки, а также автотрассы, на которых скорость движения автотранспорта превышает 50 км/ч. При этом остается неясным, станут ли создавать в турецких городах новые велодорожки, по которым смогут ездить и самокатчики, не мешая дорожному движению.

Кроме того, будет запрещено бросать самокаты (в первую очередь это относится к прокатным) где попало - их необходимо будет парковать только на специальных площадках.

При этом в Турции не намерены отказываться от развития сервиса проката самокатов, ставших особенно популярными в условиях пандемии коронавируса - использование самокатов позволяет обойтись без общественного транспорта. Так, Турецкие государственные железные дороги (TCDD) намерены создать на станциях собственную прокатную сеть самокатов под названием Çuf Çuf (Чуф-Чуф, ономатопоэтическое наречие, подобное русскому "чух-чух" при изображении паровоза).

Фото: iStock
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По подсчетам властей, в Турции более трех миллионов пользователей самокатов. Наиболее популярен такой способ передвижения в Стамбуле, Анкаре и Измире.

Всего же в мире в 2019 году рынок самокатов оценивался в 18,6 миллиарда долларов, и ожидается, что к 2030 году он вырастет до 300 миллиардов долларов и более.

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