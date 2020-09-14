Вышел брутальный трейлер французского хоррора "Анонимные животные"

Франция, порадовавшая поклонников жанрового кино целой черной радугой предельно кровавых и болезненных хорроров, подготовила еще один задорный презент.

На YouTube-канале компании Black Mandala Production опубликован трейлер картины "Анонимные животные" (Anonymous Animals), где некие загадочные индивиды с головами животных, не иначе - радикальные веганы, изощряются над гражданами. То есть люди и их бывшие жертвы меняются местами - популярная тема у PETA.

"Кто или что эти гуманоиды?", - тревожно спрашивает синопсис. Не давая, разумеется, ответа.

Режиссер и сценарист - дебютант Баптист Рувер.

Премьера анонсирована в рамках профильного британского мероприятия Grimmfest 7 октября.