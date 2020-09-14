Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89"

Сервис Amazon Prime выпустил трейлер "Германии 89" (Deutschland 89), заключительного сезона захватывающего шпионского сериала, рассказывающего о жизни ГДР и ФРГ в восьмидесятые годы и о переменах, произошедших за это время в правящих кругах по обе стороны Берлинской стены (предыдущие два сезона вышли под названиями "Германия 83" и "Германия 86").

События нового сезона начинают разворачиваться осенью 1989 года, за считанные дни до падения Берлинской стены. Главный герой Мартин Раух, агент Штази (позывной "Колибри"), вновь сумевший гарантировать себе условную безопасность, доказавший свою ценность как агента и родному правительству, и Бундесверу, снова стоит на распутье.

В круговерти происходящего Мартин в одночасье лишается работы и встает перед сложным выбором - остаться верным своим идеалами или влиться в новую реальность, начав работать на того, кого еще недавно считал непримиримым врагом социалистического мира.

Возможности маневрирования, которыми он столь ловко пользовался на протяжении шести лет, сужены донельзя, каких-либо четких целей сумбурное настоящее не предлагает, да и статус у Мартина уже не тот. Ему есть что терять, тем более что приобретенное так недавно - воссоединение с сыном - было добыто очень дорогой ценой.

Разработчиками сериала все те же - Анна Вингер и Йорг Вингер (за прошедшие годы Анна приняла участие в создании "Неортодоксальной", а Йорг - "Хакервилля").

Зрители снова встретятся с Йонасом Нэем, Марией Шрадер, Уве Пройссом, Сильвестром Гротом, Александром Байером и другими. Новыми лицами станут героини Свеньи Юнг и Коринны Харфуш.

Премьера состоится 25 сентября на Amazon Prime.