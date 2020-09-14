Вышел трейлер сериала по "Осенним визитам" Сергея Лукьяненко

На YouTube-канале Cinema Code Production опубликован трейлер сериала по роману Сергея Лукьяненко "Осенние визиты". Показ первой серии проекта состоится 25 сентября во Владивостоке в рамках фестиваля "Литр-2020". Когда увидит проект массовый зритель - пока неизвестно.

Напомним. Первые восемь минут сериала компания показала в январе. С пояснением, что проект снимается поклонниками писателя, выступившего консультантом сценаристов, на их собственные средства. Ожидаются восемь серий.

Роман впервые был опубликован в 1997 году. В его центре - т.н. Визитёры, пытающиеся направлять развитие человечества. Чему аборигены противятся. В то время как и в рядах Визитёров, представителей некой Высшей Силы, единодушия нет.

Лукьяненко считает "Визиты" одним из лучших своих романов и предлагает новичкам начинать знакомиться со своим творчеством именно с него.