Указ губернатора Алтайского края от 15 сентября 2020 года № 153 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 14.09.2020 №22-00-02/33-11586-2020, от 15.09.2020 № 22-00-02/33-11673-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 №66, от 29.04.2020 №70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 113, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132, от 03.09.2020 № 144) изменения, изложив данный указ в редакции согласно приложению.

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко





Приложение к указу Губернатора Алтайского края от 15.09.2020 № 153

Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)" постановляю:

1. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, находящимся на территории Алтайского края, в периоды с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 25.07.2020, с 26.07.2020 по 08.08.2020, с 09.08.2020 по 22.08.2020, с 23.08.2020 по 05.09.2020, с 06.09.2020 по 19.09.2020, с 20.09.2020 по 03.10.2020 соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Под вынужденным выходом из дома понимается выход из места проживания (места пребывания) с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Вынужденным выходом из дома не являются в том числе прогулки, а также перемещение к месту (от места) работы.

Действие настоящего пункта не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

2. Организациям (индивидуальным предпринимателям):

запретить обслуживание посетителей (получателей услуг), не использующих маски медицинские или гигиенические одноразового (многоразового) использования, респираторы в местах, предусмотренных указом Губернатора Алтайского края от 08.05.2020 № 77, и обеспечить соблюдение данного запрета;

строго руководствоваться правовыми актами, предписаниями, письмами, содержащими требования по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

обеспечивать социальную дистанцию между посетителями (получателями услуг) не менее 1,5 метра;

установить диспенсеры с антисептиками для обработки рук при входе на объекты;

организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе с обязательной дезинфекцией оборудования и инвентаря, а также обеззараживанием воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей (получателей услуг).

3. Деятельность предприятий общественного питания осуществлять при условии расстановки перегородок или расстановки столов для посетителей на расстоянии 1,5 метра.

4. Органам государственной власти определить порядок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в помещениях указанных органов.

5. Управлению печати и массовых коммуникаций Алтайского края (Нечепуренко Е.А.) обеспечить проведение информационной работы с населением о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

6. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, регулярно проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах.

7. Собственникам (владельцам) общественного транспорта, в том числе междугороднего, помещений железнодорожных вокзалов и автовокзалов обеспечить постоянную (в течение дня) и заключительную (в конце смены) обработку транспортных средств и помещений.

8. Рекомендовать:

собственникам (владельцам) жилых домов (жилых помещений) обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части организации проведения мероприятий по заключительной дезинфекции жилых помещений после убытия (госпитализации) больного с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или по выздоровлении больного (при лечении на дому) силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность, или самостоятельно с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием;

органам местного самоуправления организовать проведение мероприятий по очаговой (заключительной) дезинфекции подъездов в многоквартирных жилых домах, в которых проживают граждане, заболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также по дезинфекции территорий общего пользования.







