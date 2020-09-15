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15 сентября 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 14 сентября 2020 года № 272 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 09.09.2020 № 79-00-02/18-2864-2020 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать граждан с 20 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг и в общественном транспорте.";

- абзац первый пункта 7 дополнить словами ", с 15 сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года (включительно)".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 12.05.2020 № 137 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 14.09.2020 личный прием граждан" заменить словами "Приостановить до 28.09.2020 личный прием граждан".

3. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 28.08.2020 № 250 "О возобновлении деятельности дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Еврейской автономной области" следующее изменение:

- в пункте 1 слова ", и с учетом Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" исключить.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн



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