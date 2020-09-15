Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море

Во вторник стало известно, что в акваторию Черного моря зашел вооруженных крылатыми "Томагавками" ракетный эсминец ВМС США "Франклин Рузвельт". Командование 6-го оперативного флота ВМС США сообщило, что он будет проводить в этом регионе регулярные морские операции.

В то же время Национальный центр управления обороной РФ проинформировал, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями американского корабля. Непосредственное слежение за его маневрами осуществляет фрегат "Адмирал Эссен".

Стоит иметь в виду, что сейчас другой американский ракетный эсминец - Ross - находится в Балтийском море. Там российские военные также непрерывно отслеживают его перемещения.