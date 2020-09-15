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15.09.2020 22:54
Рубрика: Власть

Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник стало известно, что в акваторию Черного моря зашел вооруженных крылатыми "Томагавками" ракетный эсминец ВМС США "Франклин Рузвельт". Командование 6-го оперативного флота ВМС США сообщило, что он будет проводить в этом регионе регулярные морские операции.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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В то же время Национальный центр управления обороной РФ проинформировал, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями американского корабля. Непосредственное слежение за его маневрами осуществляет фрегат "Адмирал Эссен".

Стоит иметь в виду, что сейчас другой американский ракетный эсминец - Ross - находится в Балтийском море. Там российские военные также непрерывно отслеживают его перемещения.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и США

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