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Газманов, Сенчукова и Рыбин прошли вакцинацию

Новости
    15.09.2020, 13:22
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Семейство Газмановых, а также певица Наталья Сенчукова и ее супруг, фронтмен поп-группы "Дюна" Виктор Рыбин, сделали важные прививки. Хронику событий приводит KP.RU.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Стоит для начала напомнить: 69-летний Олег Газманов минувшим летом попал в больницу с новым коронавирусом, победив его и в процессе борьбы с болезнью похудев на 6,5 кг. А его сын, 39-летний музыкант и телеведущий Родион Газманов, когда-то исполнивший с отцом мега-шлягер "Люси", стал добровольцем для тестирования вакцины от COVID-19.

Родион Газманов сделал прививку несколько дней назад и теперь с помощью специального приложения отправляет отчеты о самочувствии. При этом артист пояснил, что участие в программе вакцинации никак не повлияло на его рабочий график - там всё по-прежнему, включая концерты.

"Третья рука пока не выросла, мысли еще не читаю и комаров взглядом не жгу", - комментирует свое состояние Газманов-младший. Он добавил, что на следующий день после вакцинации стало болеть место укола и появился озноб. "Это наводит на мысль, что мне досталось не плацебо", - подытожил певец.

Фото: kinopoisk.ru
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Марина Газманова, супруга Олега Газманова, к слову, также уже переболела коронавирусом и теперь планирует отпуск в теплых краях. Так как "доктор советует побольше витамина D - восстановить иммунитет".

Тем временем Сенчукова и Рыбин, не так давно поборовшие рак кожи, сделали сразу две прививки - от гриппа и пневмококка, бактерии, вызывающей в том числе пневмонию.

Как передает издание, 49-летняя Наталья и 58-летний Виктор вакцинировались в рамках программы "Здоровья", куда их пригласила давний друг семьи - культовый теледоктор Елена Малышева.

По словам супругов, они делают прививку от гриппа вот уже почти четверть века. Поэтому зимой гриппом никогда не болеют и вакцинацию переносят "прекрасно", в силу этого никогда не теряя оптимизма и бодрости духа.

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