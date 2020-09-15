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15 сентября 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 15 сентября 2020 года № 166 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) пункт 1 части 14 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения администрацией Петропавловск - Камчатского городского округа в период с 4 по 25 сентября 2020 года - мероприятий, посвященных празднованию Дня города, а также в период с 11 по 15 сентября 2020 года - праздничных мероприятий, проводимых на территориях Елизовского муниципального района, Мильковского муниципального района и Вилючинского городского округа, в том числе мероприятий, посвященных празднованию Дня города), выставочных (за исключением проведения в период с 25 по 27 сентября 2020 года краевой универсальной ярмарки "Дары Камчатской осени"), просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии", КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение", МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А.);";

2) часть 15 изложить в следующей редакции:

"1 5. Установить, что перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется:

1) при отрицательном результате экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом экспресс - тестирование на COVID-19 граждан, указанных в части 31 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", осуществляются за счет средств краевого бюджета;

2) при отрицательном результате экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в день вылета из отдаленных районов Камчатского края, на территориях которых введен режим чрезвычайной ситуации.

При этом экспресс - тестирование на COVID-19 граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территориях районов, указанных в настоящей части, осуществляется за счет средств краевого бюджета.";

3) дополнить частью 151 следующего содержания:

"151. Установить, что при введении на территориях отдаленных районов Камчатского края режима чрезвычайной ситуации передвижение граждан наземным транспортом из указанных районов (в указанные районы) осуществляется при предъявлении ими отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее чем за 3 календарных до дня выезда с территории (въезда на территорию) соответствующего района.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



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