"Катюши" в Китае: парад Победы состоялся в Харбине 75 лет назад

3 сентября 1945 года закончилась война Советского Союза с Японией. Это была одна из самых стремительных и масштабных операций СССР во время Второй мировой войны. Меньше, чем за месяц советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию, освободив Манчьжурию, Ляодунский полуостров, северо-восточный Китай, южную часть Сахалина, Курильские острова и северную часть Кореи. Потери советской стороны составили более 35 тысяч человек.

Подписание акта о капитуляции Японии состоялось 2 сентября на борту американского линкора "Миссури". 3 сентября в СССР объявили праздником победы над Японией и нерабочим днем. Чтобы поставить символическую точку в этой войне, советское командование решило провести парад Победы, уже четвертый на тот момент. Незадолго до этого состоялись исторический парад Победы на Красной площади в Москве и еще два менее известных широкой публике парада: 4 мая советские войска прошли по Берлину в ознаменовании взятия столицы бывшего Третьего рейха, а 7 сентября в Германии состоялся парад советских, английских, американских и французских войск в честь победы во Второй мировой войне.

Парад в честь победы над Японией решили провести не на территории СССР, а в китайском городе Харбин. На его организацию главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Советского Союза Александр Васильевский дал 13 дней. За подготовку торжества отвечал военный комендант и начальник гарнизона Харбина генерал-полковник Афанасий Белобородов. Одной из первых проблем, которые ему пришлось решать, стало новое обмундирование для солдат. После тяжелых боев в горах и болотах солдатская форма пришла в плачевное состояние, не лучше людей выглядела и техника, побывавшая в сражениях. На помощь пришли китайские портные, которые распределили работу по множеству мелких мастерских. Уже через несколько дней советский военный гарнизон получил новую парадную форму. Технику для парада отремонтировали и заново покрасили.

Очень быстро о будущем празднике узнал не только весь город, но и жители окрестных деревень. Коллективы предприятий и организаций Харбина помогли украсить улицы города флагами, праздничными транспарантами и даже электрической иллюминацией. Особым спросом в дни подготовки парада пользовалась красная ткань, которую, по воспоминаниям очевидцев, в Харбине было практически не найти.

Советское командование решило проводить парад на Вокзальной площади Харбина. Незадолго до начала шествия саму площадь и прилегающие к ней улицы заполнили сотни тысяч горожан. 16 сентября 1945 года в 11 часов дня перед войсками появился Афанасий Белобородов, который объехал праздничный строй и поздравил с победой солдат и жителей города. Парад открыли колонны пехотинцев, связистов, саперов и минометчиков, следом за ними парадным маршем прошла мотопехота, артиллерия и танкисты. Особое впечатление на зрителей произвели легендарные гвардейские минометы "Катюша", слава о которых за время Великой Отечественной войны дошла и до Дальнего Востока. Китайцы очень тепло встречали советских воинов. Во время оккупации китайских территорий японские войска прославились особой жестокостью по отношению к местным жителям, поэтому солдат Красной армии они встречали как настоящих освободителей.

Следом за войсками на Вокзальную площадь Харбина вышли колонны демонстрантов, в которых рядом с китайцами шли представители многочисленных национальных диаспор города. Большинство людей несли в руках красные флажки или цветы. Из семиста тысяч жителей Харбина непосредственное участие в параде приняли порядка трехсот тысяч человек, из-за чего людской поток двигался вдоль праздничной трибуны несколько часов.