Указ главы Республики Коми от 14 сентября 2020 года № 96 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 15 сентября 2020 года.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 14 сентября 2020 г. № 96
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
1) пункт 19.9 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"Возобновить с 15 сентября 2020 г. на территории муниципального образования городского округа "Усинск" работу физкультурно-спортивных организаций с учетом положений пункта 19.5 настоящего Указа и при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.";
2) в пункте 19.15 слова "30 сентября" заменить словами "15 сентября";
3) в приложении № 3 к Указу:
а) пункт 3 раздела II исключить;
б) в наименовании раздела VI слово "сельскохозяйственных" исключить.
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