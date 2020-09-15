Указ главы Республики Коми от 14 сентября 2020 года № 96 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 15 сентября 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 14 сентября 2020 г. № 96

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) пункт 19.9 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"Возобновить с 15 сентября 2020 г. на территории муниципального образования городского округа "Усинск" работу физкультурно-спортивных организаций с учетом положений пункта 19.5 настоящего Указа и при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу.";

2) в пункте 19.15 слова "30 сентября" заменить словами "15 сентября";

3) в приложении № 3 к Указу:

а) пункт 3 раздела II исключить;

б) в наименовании раздела VI слово "сельскохозяйственных" исключить.







