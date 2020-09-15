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15 сентября 2020 г.

Постановление правительства Магаданской области от 14 сентября 2020 года № 636-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

в пункте 4 слова "действует до 14 сентября 2020 г. включительно" заменить словами "действует до 28 сентября 2020 г. включительно";

в Мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:

- в пункте 8 слова "по 14 сентября 2020 года" заменить словами "по 28 сентября 2020 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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