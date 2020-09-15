Microsoft поможет российским стартапам

Microsoft вместе c EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate анонсировала новый набор стартапов в программу Global Pilots. Участники смогут рассчитывать на помощь в размере 3 млн долларов, сообщает компания в своем пресс-релизе.

Участники программы получат поддержку в процессе выхода на глобальный рынок и помощь в привлечении инвестиций. При этом для стартапов участие будет бесплатным.

Эксперты выберут стартапы из сферы B2B, а основным критерием для участия является наличие готового продукта и выручки компании. Всего планируется выбрать 20 компаний.

Программа рассчитана на 9 недель, обучение начнется в октябре 2020 года.