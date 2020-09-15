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Microsoft поможет российским стартапам

Текст:   Иван Черноусов
15.09.2020,  
16:21
Фото: Эльмира Аширова/РГ Фото: Эльмира Аширова/РГ
Фото: Эльмира Аширова/РГ

Microsoft вместе c EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate анонсировала новый набор стартапов в программу Global Pilots. Участники смогут рассчитывать на помощь в размере 3 млн долларов, сообщает компания в своем пресс-релизе.

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Участники программы получат поддержку в процессе выхода на глобальный рынок и помощь в привлечении инвестиций. При этом для стартапов участие будет бесплатным.

Эксперты выберут стартапы из сферы B2B, а основным критерием для участия является наличие готового продукта и выручки компании. Всего планируется выбрать 20 компаний.

Программа рассчитана на 9 недель, обучение начнется в октябре 2020 года.

Microsoft
Фото: Олег Прасолов/РГ
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