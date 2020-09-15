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15.09.2020,  
10:36
Текст:  Олег Корякин

Непревзойденный: Military Watch оценил модернизированный Су-30

Military Watch высоко оценил обновленный российский истребитель Су-30.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Журнал Military Watch сообщает, что новый мощный Су-30 с непревзойденными летно-техническими характеристиками станет первым вариантом Су-30, классифицированным как истребитель поколения "4++". Он будет оснащен двигателем с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф1С. Он используется в ВКС России более шести лет на истребителях Су-35. Примечательно, что Су-30 и Су-35 созданы на базе Су-27 Flanker и имеют одинаковые размеры, хотя первый значительно дешевле и уступает по ряду характеристик.

Фото: Igor Bubin/wikimedia.org
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Ожидается, что все самолеты семейства "Фланкер" ВКС и ВМФ России, за исключением бомбардировщиков Су-34, которые значительно тяжелее, в конечном итоге будут использовать двигатель АЛ-41.

Двигатель не только значительно увеличит дальность полета, но и улучшит летные характеристики, обеспечив более высокую тяговооруженность, скороподъемность и маневренность за счет более высокого КПД и мощности. Использование унифицированных двигателей единого класса также значительно снизит затраты на техническое обслуживание самолетов ВКС России.

Аналогичный пакет модернизации был предложен иностранным клиентам. Ведь Су-30 был самым широко экспортируемым истребителем России за последнее десятилетие.

В частности, ожидается, что ВВС Индии, которые являются крупнейшим иностранным эксплуатантом Су-30, будут стремиться к модернизации своего авиапарка.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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