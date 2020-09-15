Указ губернатора Новгородской области от 15 сентября 2020 года № 516 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить пункт 4;

1.2. Дополнить подпункт 22.1 после слова "соблюдение" словами "санитарно-эпидемиологических правил и";

1.3. В приложении № 1 к названному указу:

1.3.1. Исключить в графе 2 строки 1 слова ", в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением аттракционов, расположенных на улице)";

1.3.2. Исключить в графе 2 строки 2 слова ", детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах".

2. Указ вступает в силу с 16 сентября 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







