15 сентября 1820 года в Санкт-Петербург доставили первые колонны Исаакиевского собора

Двести лет назад, в погожий пятничный день, к временной пристани на Английской набережной Невы причалило плоскодонное грузовое судно. Корабль был заметно перегружен, казалось, еще немного, и вода начнет заливать палубу. На борту - первые колонны для Исаакиевского собора, храма, о котором три десятилетия спустя заговорит весь мир.

Под стать величественному Исаакию - удивительная история создания и транспортировки громадных колонн для храма.

Вызов XIX века извозчиков третьему тысячелетию космических станций...

В. Тропинин. Портрет Самсона Суханова. 1823 год.

Карьера бурлака

Строительство храма началось в 1818 году. На тот момент окончательный проект архитектора Огюста Монферрана (1786-1858) еще не утвердили, но было известно, что Исаакий будет строиться на европейский манер. А, значит, с колоннами.

Где брать гранит, вопросов не возникало. Добычу камня решено было вести в каменоломне Пютерлакс (на территории современной Финляндии), там же в свое время брали гранит для Казанского собора. Не было сомнений и в том, кто станет первым исполнителем-подрядчиком.

Конечно, каменотес Самсон Суханов, который десятью годами ранее руководил созданием колонн в Казанском соборе.

Выходец из крестьянской семьи, с Вологодчины, он занимался бурлацким делом, в 30 с небольшим переехал в Петербург, подрядился участвовать в строительстве Михайловского замка. В считаные месяцы Суханов освоил профессию каменотеса, показал себя хорошим организатором и, как сказали бы сейчас, начал быстро делать карьеру.

- Cпустя 20 лет после переезда в Петербург Суханов руководил крупной подрядной организацией, занимался строительством особняков, государственных зданий, - говорит руководитель научного отдела Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Анна Голованова. - Гранит вручную сам уже не обтачивал. Руководил бригадой и, несмотря на свое происхождение, тянул из работников все жилы.

О. Монферран. Выгрузка и монтаж колонн Исаакиевского собора.

Бригадный подряд XIX века

В свою бригаду Самсон Суханов набирал государственных крестьян из северных губерний. У них забирали паспорта. Аванс выдавали таким образом, чтобы работник все время оставался должен начальнику и вынужден был отрабатывать. Работа на каменоломне не прекращалась шесть дней в неделю, по будням продолжительность смены составляла 13 часов, в субботу отпускали на час раньше. Сохранился договор рабочего, устроившегося в каменоломню к Суханову в 1820 году:

"Если кто-то из нас по воле божьей сделается болен, с таковых вычитать только одну плату, а ежели кто не выйдет работать за пьянством или за своими делами, то с таковых выщитывать за один день вдвое противо платы".

Э. Шлихтинг. Архитектор Монферран на ломке гранита в Финляндии.

Использовался и детский труд. 21 мая 1820 года проверяющий ход работ чиновник Барушкевич представил рапорт комиссии по перестройке Исаакиевского собора, где указал: "...у Суханова при работе находятся мальчики, коих сила по возрасту и летам, не соответствовала тяготам работы".

Впрочем, в таких же условиях рабочие трудились и на других больших стройках той эпохи.

Через несколько месяцев после того, как на каменоломню пришел Суханов, комиссия заключила договор на изготовление колонн со вторым подрядчиком - олонецким купцом Архипом Шихиным. В бригаде Суханова работало 400 человек, у Шихина - 270. На изготовление одной колонны уходило несколько месяцев. Сначала рабочие выкалывали прямоугольную глыбу, потом вытачивали из нее цилиндр...

Каждая колонна весила почти 9 тысяч пудов. Доставку взялся обеспечивать предприниматель Жербин. Специально для транспортировки были спроектированы два судна. А для выгрузки колонн (по проекту Третера) построили временную деревянную пристань - рядом со стройплощадкой, где колонны шлифовались. Этой работой тоже занимались камнетесы, и она хорошо оплачивалась. В месяц - до 85 рублей, больше платили только кузнецам (100 рублей), а разнорабочие получали 35-45 рублей.

Первые колонны доставили в Петербург в 1820 году.

Но установили только в 1828-м.

Почему?

О. Монферран. Выгрузка и монтаж колонн Исаакиевского собора.

Тайна затонувшего корабля

Еще в 1820 году в проекте Монферрана были обнаружены ошибки. Их исправление заняло несколько лет, работы на стройплощадке были временно заморожены. Это, впрочем, не коснулось колонн - их вырубка, доставка в Петербург и шлифовка шли в обычном режиме. Не обходилось и без ЧП: 24 июля 1824 года у Исаакиевского наплавного моста (соединял Васильевский остров с Сенатской площадью) затонул грузовой корабль с двумя колоннами. Их оперативно подняли со дна Невы, в операции были задействованы 600 человек. И это, скорее всего, не единственный случай.

Е. Плюшар. Портрет Огюста Монферрана. 1834 год.

Два года назад в Финском заливе подводные археологи обнаружили затонувший корабль, а на нем - два гигантских грубо обтесанных цилиндра. Не исключено, что это колонны для Исаакиевского собора.

Но после 1824 года колонны стали возить не на грузовых судах, а на барже, которую тянули два паровых буксира - их изготовили на заводе известного промышленника Чарлза Берда. Спустя 10 лет по той же технологии в Петербург доставили и Александрийскую колонну.

Она весила около 600 тонн - почти в 4,5 раза больше, чем каждая из колонн Исаакиевского собора!

Журнал "Родина" благодарит руководителя научного отдела Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Анну Голованову за помощь в подготовке материала.

РЕСТАВРАЦИЯ

Как исправляли просчет зодчего

Ошибка Огюста Монферрана, которая закралась в проект и приостановила ход работ, так и не была до конца устранена - еще во время строительства выяснилось, что у собора неравномерная осадка. Обследование, проведенное в 70-е годы XIX века, показало, что колонны отклонились от своей оси на несколько сантиметров. По стенам пошли трещины. Появились они и на колоннах.

В конце XIX века Исаакиевский собор вновь оброс строительными лесами. Мастера выравнивали основание колонн. Срезали их верхнюю часть. Делали реставрационные вставки в наиболее поврежденных местах.

Спустя десятилетия другие повреждения на колоннах решено было сохранить - следы от осколков, напоминание о бомбежках Великой Отечественной...

Фото: РИА Новости

P.S. Строительство храма было закончено в 1858 году. В том же году скончался Огюст Монферран. Самсон Суханов не смог исполнить несколько подрядов и разорился. Умер мастер в безвестности и нищете еще до окончания строительства собора.

1. Бестужев H.A. Колонны Исаакиевского собора/ Петербург в русском очерке XIX века. Л., 1984.

2. Никитин Н.П. Огюст Монферран. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны, Л. 1939.

3. Ротач А. Л., Чеканова О.А. Огюст Монферран. - Л., 1990.

4. Труды III Съезда русских зодчих в С.-Петербурге, СПб, 1905.