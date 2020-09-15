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Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа

Здоровье
    15.09.2020, 18:07
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

Самый известный Д'Артаньян страны Михаил Боярский упал в обморок в петербургской поликлинике №39, куда пришел делать прививку от гриппа. ЧП произошло буквально на глазах у журналистов, которые сопровождали артиста во время вакцинации.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Как сообщает KP.RU со ссылкой на своего корреспондента, ставшего свидетелем ЧП, Михаил Боярский зашел в кабинет, а через пять минут журналисты услышали крик, что артисту стало плохо.

Операторы и фотографы, находившиеся в кабинете, невольно засняли произошедшее. На кадрах видно, что врач осматривает артиста и нажимает ему на лимфоузлы, после этого Михаил Боярский заваливается на бок и на несколько секунд теряет сознание.

Все закончилось хорошо: Боярскому оказали первую помощь, и уже вскоре известный артист сам комментировал журналистам случившееся. Обморок Михаил Боярский объяснил подскочившим давлением.

Этот инцидент не помешал артисту сделать прививку от гриппа. В этом году к вакцинации в Петербурге относятся крайне серьезно, врачи не исключают, что у пациентов одновременно может развиваться грипп и коронавирус и такой сочетанный диагноз может привести к крайне негативным последствиям. Единственный способ защитить себя от двойного заражения - это прививка от гриппа. Если ее сделать, в один голос говорят петербургские врачи, то тогда "двойного" заражения уже точно не будет.

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