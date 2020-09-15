Зарегистрирован 14.09.2020 г. № 59820

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.09.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.04.2017 № 166 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.09.2017, регистрационный № 48258).