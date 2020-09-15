Новости

Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора 16:12
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
СК завершил расследование дела в отношении совладельца "Зимней вишни" 16:05
В Минобороны РФ рассказали о трех совместных учениях с военными Беларуси 16:03
В ГД внесен законопроект о росте пособия по безработице до 24 260 рублей 15:58
Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался" 15:43
Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман 15:31
В Краснодаре оцепили стадион "Кубань" из-за снаряда 15:29
Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски 15:22
В Подмосковье задержан мужчина, подбивший самолет 15:15
Mercedes оштрафовали на 1,5 миллиарда долларов за лживые дизели 15:05
Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020 15:02
Водитель из Мордовии трижды меняла фамилию, чтобы не платить долги 15:01
В Госдуму внесен законопроект о почасовой "минималке" в 150 рублей 14:55
На Среднем Урале на карантин по ОРВИ и COVID-19 закрыли 368 классов 14:48
Госдума одобрила усиление контроля над выигрышами в казино 14:41
Участники акции "Сохраним лес" высадят 40 млн деревьев 14:41
Новая Зеландия снимет барьеры от коронавируса по всей стране 14:25
Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров 14:22
Прокуратура Испании просит отклонить иски к правительству из-за COVID-19 14:22
Зампредседателя парламента Болгарии осудили за вымогательство 14:18
Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное" 14:18
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
Патрушев: Договоренности в ракетно-ядерной сфере невозможны без учета ПРО США 14:11
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 сентября 2020 г.

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.07.2020 г. № 101 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации географического указания и (или) предоставлению исключительного права на такое географическое указание и государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлению исключительного права на такое наименование, а также выдаче свидетельства об исключительном праве на географическое указание, наименование места происхождения товара, его дубликата"

Дата подписания 22 июля 2020 г.
Опубликован 15 сентября 2020 г.

Зарегистрирован 11.09.2020 г. № 59801

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.09.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 698 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождение права, его дубликата" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2015, регистрационный № 40256) с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.05.2016 № 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.07.2016, регистрационный № 42811) и 07.06.2017 № 274 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.08.2017, регистрационный № 47700).

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.07.2020 г. № 101
(pdf, PDF, 5.1 Мб)