Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2020 г. № 118 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара"

Зарегистрирован 14.09.2020 г. № 59803

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.09.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 706 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2015, регистрационный № 40235) с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.05.2016 № 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.07.2016, регистрационный № 42811) и 07.06.2017 № 274 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.08.2017, регистрационный № 47700).