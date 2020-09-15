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15 сентября 2020 г.

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2020 г. № 118 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара"

Дата подписания 31 августа 2020 г.
Опубликован 15 сентября 2020 г.

Зарегистрирован 14.09.2020 г. № 59803

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.09.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 706 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2015, регистрационный № 40235) с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.05.2016 № 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.07.2016, регистрационный № 42811) и 07.06.2017 № 274 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.08.2017, регистрационный № 47700).

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2020 г. № 118
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