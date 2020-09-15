Зарегистрирован 14.09.2020 г. № 59806

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.09.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 603 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.10.2017, регистрационный № 39506) с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.05.2016 № 298 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.07.2016, регистрационный № 42811) и от 07.06.2017 № 274 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.08.2017, регистрационный № 47700).