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15.09.2020,  
10:12
Текст:  Антон Валагин

У F-18 отвалился бак при взлете с авианосца

Палубный истребитель ВМС США потерял подвесной топливный бак при взлете с авианосца. Никто не пострадал, фото инцидента появились в Сети.

Массивная емкость с полутора тоннами авиационного керосина отделилась от фюзеляжа в тот момент, когда Hornet покинул палубу. Далее самолет улетел, а бак упал в воду, топливо из него вылилось и дальнейшая судьба детали неизвестна. Вероятно, ее раздавил идущий авианосец, поскольку бак плавал прямо у него по курсу.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Можно лишь гадать, почему это произошло, пишет The Drive. Возможно, причиной сброса бака стала механическое повреждение, вызванное сильными перегрузками. На протяжении 100 метров катапульта авианосца разгоняет истребитель с места до 210 километров в час и 4g - самое малое, что может воздействовать в этот момент на самолет и подвешенное к нему оборудование. Либо произошел сбой бортовой электроники, подавшей команду на сброс бака. Наконец, он мог быть сброшен намеренно при аварийной ситуации.

В любом случае эта потеря не сильно ударила по бюджету ВМС США: стоимость подвесного бака - несколько тысяч долларов. Но модернизированная версия истребителя Super Hornet будет оснащена усовершенствованной ИК-системой поиска целей (IRST). Для экономии места на оружейных подвесках ее смонтируют в носовой оконечности подвесного бака. И в этом случае цена подобного ЧП возрастет на несколько порядков.

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