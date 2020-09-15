У F-18 отвалился бак при взлете с авианосца

У F/A-18 Hornet при взлете с авианосца отвалился топливный бак. Фото: https://t.co/dw4x8QMlWd pic.twitter.com/GrtkJLvzSc — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 15, 2020

Палубный истребитель ВМС США потерял подвесной топливный бак при взлете с авианосца. Никто не пострадал, фото инцидента появились в Сети.

Массивная емкость с полутора тоннами авиационного керосина отделилась от фюзеляжа в тот момент, когда Hornet покинул палубу. Далее самолет улетел, а бак упал в воду, топливо из него вылилось и дальнейшая судьба детали неизвестна. Вероятно, ее раздавил идущий авианосец, поскольку бак плавал прямо у него по курсу.

Можно лишь гадать, почему это произошло, пишет The Drive. Возможно, причиной сброса бака стала механическое повреждение, вызванное сильными перегрузками. На протяжении 100 метров катапульта авианосца разгоняет истребитель с места до 210 километров в час и 4g - самое малое, что может воздействовать в этот момент на самолет и подвешенное к нему оборудование. Либо произошел сбой бортовой электроники, подавшей команду на сброс бака. Наконец, он мог быть сброшен намеренно при аварийной ситуации.

В любом случае эта потеря не сильно ударила по бюджету ВМС США: стоимость подвесного бака - несколько тысяч долларов. Но модернизированная версия истребителя Super Hornet будет оснащена усовершенствованной ИК-системой поиска целей (IRST). Для экономии места на оружейных подвесках ее смонтируют в носовой оконечности подвесного бака. И в этом случае цена подобного ЧП возрастет на несколько порядков.