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15.09.2020,  
21:17
Текст:  Тимур Алимов

В США испытали прототип истребителя нового поколения

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов построили прототип нового поколения и осуществили по крайней мере один его полет.
Фото: flickr.com/US Air Force Фото: flickr.com/US Air Force
Фото: flickr.com/US Air Force

Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.

Фото: Lance Cheung /wikimedia.org
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- Мы уже провели полномасштабный демонстрационный полет в реальном мире, и достигли рекордных показателей. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше, - сказал Ропер.

Помощник министра, однако, отказался пояснить, какое количество опытных самолетов было применено и какие подрядчики из оборонной промышленности их изготовили. Также Ропер не сказал, когда и где произошел первый тестовый полет, а также не раскрыл какие-либо особенности конструкции истребителя: его назначение, характеристики скрытности, возможность беспилотного режима полета, способность достигать гиперзвуковых скоростей.

- Эти показатели не имеют значения. Важно то, что всего через год после того, как была создана и протестирована виртуальная версия будущего истребителя ВВС смогли перейти к созданию полномасштабного прототипа и поднять его в воздух, - заявил Ропер.

Издание отмечает, что военный чиновник затруднился ответить и на вопрос о том, насколько быстро военно-воздушные силы США смогут запустить истребитель следующего поколения в производство.

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