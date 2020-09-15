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15.09.2020,  
10:47
Текст:  Светлана Цыганкова

В США раскрыли подробности модернизации бомбардировщика B-52

Фото: Lance Cheung /wikimedia.org Фото: Lance Cheung /wikimedia.org
Фото: Lance Cheung /wikimedia.org

Американский бомбардировщик B-52 получит новое вооружение, двигатели, разведывательные системы и оборудование связи. Это позволит продлить его жизнь на многие годы вперед.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Как отметил генерал Марк Э. Уэзерингтон, на В-52 планируют летать и после 2040 года. Об этом пишет издание The National Interest. После модернизации B-52 будет нуждаться в меньшем количестве дозаправок в воздухе, отметил генерал. Это приведет и к 30-процентной экономии топлива и меньшему времени простоев на техническое обслуживание.

Самолет также получит новое радиолокационное оборудование, систему разведки. Все это позволит экипажам бомбардировщиков корректировать задачи, получая обновленную разведывательную информацию во время полета, а не просто выполнять заранее поставленные цели.

В-52 оснастят и обновленным внутренним оружейным отсеком, он сможет нести до восьми новейших бомб J-Series. Кстати, раньше самолет был способен нести корректируемые боеприпасы JDAM снаружи, теперь разместит высокоточные боеприпасы и внутри. Появится на борту и ракета-приманка MALD-J, которую будут использовать для подавления радиолокационного оборудования противника.

The National Interest отмечает, что В-52, несмотря на модернизацию, устарел на десятилетия, как впрочем и некоторые другие самолеты - C-130, F-15, B-2. И поэтому его обновление не отменяет плановую программу закупки новых современных самолетов.

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Фото: ЦНИИ "Буревестник" / скриншот с youtube.com
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